Soddisfazione del Sindaco Papasso per deliberato sul canale Stombi

“Grazie, grazie, grazie”. E’ questo il sentito ringraziamento esternato dal sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, all’indirizzo della Governatrice della Calabria, Onorevole Jole Santelli e all’Assessore Gianluca Gallo per il deliberato pro – Canale Stombi.

Così si è espresso Papasso, in merito all’atto deliberativo della Giunta Regionale, con il quale è stato finanziato un intervento, finalmente risolutivo, per l’annosa vicenda del Canale Stombi : “Complimenti vivissimi ed il ringraziamento più sincero all’ On.le Jole Santelli, all’assessore Gallo ed a tutta la Giunta regionale per la delibera con la quale viene finanziato un risolutivo intervento per il Canale dello Stombi”. La presidente Santelli, ha aggiunto, ha mantenuto la parola e la promessa fatta.

Nella giornata di martedì scorso, ha riferito il sindaco di Cassano, in un incontro avvenuto nella cittadella regionale a Catanzaro, la presidente Santelli gli aveva anticipato la notizia del provvedimento pro-Stombi che da lì a poco sarebbe stato licenziato dall’esecutivo.

È da qualche anno, ha commentato Papasso, che mi batto per l’ottenimento di questo risultato. Adesso, ha sottolineato, infine, con viva soddisfazione, la presidente Santelli e la Giunta Regionale tutta hanno fatto giustizia, contro un pregiudizio e contro una colpevole discriminazione. “Grazie, Grazie, Grazie!”.

