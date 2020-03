Smezzavano marijuana in un casolare: la polizia arresta due ventenni

Denunciati pure tre assuntori della droga. Tutti e 5 hanno violato anche le norme per il contenimento del Covid-19

Personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, in questi giorni sta effettuando una serie di controlli straordinari del territorio.

Numerosi i servizi programmati e finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e, più in particolare, volti a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Nello specifico, personale della Polizia di Stato in servizio alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Corigliano-Rossano ieri ha tratto in arresto P.V. Rossanese di anni 22 e P.V. ucraino di anni 21.

I due venivano sorpresi in un casolare abbandonato intenti a ripartire in dosi della sostanza stupefacente del tipo marijuana per un totale di quasi 100 gr.; venivano altresì rinvenuti un bilancino di precisione e banconote di vario taglio pari a 600€. Inoltre, durante le operazione, il personale della Polizia di Stato identificava e successivamente denunciava altri 3 giovani che si erano portati all’interno del casolare per fare “rifornimento” di sostanza stupefacente.

Tutte e cinque sono stati sanzionati inoltre per le violazioni previste per il contenimento del COVID-19.

Commenta

commenti