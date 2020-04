Slittano le indennità per la cassa integrazione. Se tutto va bene ci vorranno più di due settimane

Il Governo, nella giornata di ieri 13 aprile, ha ammesso con una nota che i soldi non saranno disponibili entro 15 giorni

di Josef Platarota

Manca davvero poco per l’arrivo dei bonifici relativi ai 600 euro (che potrebbero essere 800, leggi qui l’articolo) promessi dall’Esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Lo stesso, però, non si può dire delle indennità per i lavoratori messi in cassa integrazione per le conseguenze del Covid-19. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore tramite una nota del Governo stesso. Da quello che trapela è che ci vorranno ancora un paio di settimane, ma anche un mese. Da Roma arrivano giustificazioni circa la celerità dei pagamenti, visto che «i tempi ordinari per il pagamento della Cassa integrazione sono sempre stati di due o tre mesi».

