Il Sindacato di Polizia in prima linea per la sicurezza a Corigliano Rossano

di Josef Platarota

Si è tenuta in data odierna presso l’Hotel San Luca di Corigliano-Rossano una conferenza stampa della Segreteria Provinciale del SIULP, sindacato di Polizia maggiormente rappresentativo a livello nazionale, regionale e provinciale per numero di consensi.

Alla conferenza hanno partecipato il Segretario Generale Provinciale Ezio Scaglione, con tutti i membri della Segreteria provinciale, e il componente del Direttivo Nazionale Luciano Lupo. Come già accaduto in precedenti occasioni, si è voluto far conoscere all’opinione pubblica la reale condizione del Commissariato di Corigliano-Rossano che ad oggi, dopo l’unificazione dei due Comuni, tranne il cambio della denominazione, non ha cambiato altro.

In effetti sono state raddoppiate le incombenze amministrative e operative ad invarianza di organico e mezzi. Come già ampiamente argomentato in altri incontri e nelle comunicazioni Istituzionali, questa città è diventata, dopo il processo di unificazione, la terza città della Calabria per numero di abitanti, con un territorio grande quanto un quarto di Roma.

Purtroppo la bozza di riorganizzazione delle strutture delle FF.OO. ha escluso Corigliano-Rossano dal potenziamento dell’organico, non elevandolo a Commissariato di PS di fascia A che, tra le altre cose, prevederebbe un sostanziale aumento di personale (almeno 70 unità complessive). Nelle esigenze di sicurezza evidenziate, è doveroso ricordare anche la presenza del carcere, unico in Italia insieme ad un altro in Sardegna, dove sono reclusi, in una speciale ala, i terroristi islamici.

La Segreteria Nazionale del SIULP è stata sensibilizzata a fare proprie le esigenze del territorio in vista della riunione che si è tenuta proprio oggi al Ministero dell’Interno. In questa sede, il segretario generale del SIULP, Felice Romano, ha posto come pregiudiziale per i prossimi confronti la previsione di elevare di rango il Commissariato di PS di Corigliano-Rossano.

È evidente che, da oggi, c’è bisogno di tutti per vincere questa battaglia che può essere di vitale importanza per un territorio potenzialmente ricchissimo che domanda sempre più sicurezza per gli investimenti e l’occupazione lavorativa.

Il SIULP c’è e così spera per le forze politiche di tutto l’arco costituzionale. La sicurezza non è di destra e non è di sinistra; è dei cittadini e del territorio. Il diritto alla sicurezza è la precondizione per il godimento e la fruizione di ogni altro diritto e bisogna difenderlo in ogni modo e con l’aiuto di ogni componente della società civile, al quale il SIULP rivolge un accorato appello.

Alla conferenza stampa odierna era presente, tra gli altri esponenti della società civile, il Vice Sindaco della città di Corigliano-Rossano Dr. Claudio Malavolta che, dopo aver portato i saluti del Sindaco Stasi impegnato a Roma per impegni istituzionali, ha garantito il pieno appoggio del Comune alle iniziative del SIULP.

