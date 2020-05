Silvia Romano, la Bruno Bossio insorge: Salvini, la Lega e quell’insopportabile retorica da branco

“Silvia Romano l’ennesima vittima da sacrificare sull’altare della mistificazione politica, del reiterato dileggio delle donne”

Un J’Accuse contro la Lega e il suo leader Matteo Salvini quello della parlamentare calabrese del Pd Enza Bruno Bossio a margine del rientro in Italia di Silvia Romano. “Finge di avere a cuore il bene di Silvia Romano – afferma la Bossio – degli equilibri politico-internazionali e – non in ultimo – della pace nel mondo, ma non perde occasione per alimentare questa squallida canea contro una ragazza reduce da un anno e mezzo di prigionia nelle mani di un’organizzazione terroristica. Finge di essere un ligio praticante del culto cattolico – lui che si è mostrato più volte con rosario in mano a favore di telecamere – ma è il primo a utilizzare un linguaggio d’odio, allusivo, pesantemente sessista.

La verità è che a lui e alla Lega – vedi il delirante intervento in aula del deputato leghista Pagano che ha sostenuto che Silvia Romano sia una terrorista- del salvataggio di questa cooperante non interessa nulla. È solo – prosegue – l’ennesima vittima da sacrificare sull’altare della mistificazione politica, del reiterato dileggio delle donne, della cattiveria spacciata per perbenismo. In questa drammatica vicenda, gli unici istinti primordiali e terroristici provengono da maschi, italiani e iscritti alla Lega”.

