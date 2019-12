Camigliatello, a capodanno si scia. Piste aperte a Tasso-Monte Curcio

Gli operatori dell’Arsaa sono a lavoro in queste ore per mettere in sicurezza le piste “rossa” e “blu”

“Sento profumo di neve?!” Chi conosce la protagonista di “Una mamma per amica” (la famosissima serie televisiva americana), sa che probabilmente stamattina Lorelai Gilmore, al cadere dei primi fiocchi, avrebbe esclamato così. Eh già, il grande freddo che ci ha colti d’improvviso in questo scorcio di fine anno, ha lievemente imbiancato i tetti anche sulla costa ionica, mentre ha riversato una bella e spessa coltre sulle alture della Sila. Una manna dal cielo per l’economia turistica della nostra regione. Tant’è che nel primo pomeriggio di oggi gli operatori dell’Arsaa (ente che gestisce gli impianti di risalita silani) si sono messi subito a lavoro per ripianare le piste di Camigliatello così da consentire di trascorrere un Capodanno sugli sci.

Le ultime nevicate consentiranno, infatti, finalmente ai tanti appassionati di sci, snowboard e sport invernali di poter utilizzare gli impianti di Tasso -Monte Curcio che saranno ufficialmente aperte mercoledì 1 gennaio inaugurando di fatto la stagione sciistica 2020.

In queste ore si stanno ancora sistemando le due piste, quella rossa e quella blu, mettendole in sicurezza con l’installazione delle reti.

