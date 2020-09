Sierologico personale scolastico: ecco dove fare il test in provincia di Cosenza

È iniziata la corsa al test sierologico da parte del personale scolastico in vista dell’inizio delle lezioni. Il presidente Jole Santelli, a tal proposito, ha ufficialmente adottato l’ordinanza n.65 che conferma tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del Covid, già vigenti su tutto il territorio regionale fino al 7 ottobre. In base a tale ordinanza, per quanto riguarda le scuole, per garantire l’esecuzione dei test sierologici al personale scolastico il cui medico di medicina generale abbia manifestato l’impossibilità all’esecuzione, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ha predisposto l’attivazione degli ambulatori. Eccoli:

PER DISTRETTO DI COSENZA – SAVUTO- SAN GIOVANNI IN FIORE

1) VIA GIULIANI 15 C/O MED LEGALE COSENZA 2° PIANO

2) VIA CABOTO SAN GIOVANNI IN FIORE C/O IGIENE PUBBLICA

3) C/O SANITARIO AMB. MEDICINA LEGALE ROGLIANO

PER DISTRETTO DI VALLE CRATI

1) VIA MONACHELLE N. 22 MONTALTO UF. C/O MED. LEGALE

2) C/O TENDA PRETRIAGE U.O. IGIENE PUBBLICA ACRI

PER DISTRETTO IONIO NORD

1) RIVOLGERSI AL DISTRETTO IONIO NORD (REF. DOTT. F. GIUDICEANDREA)

PER DISTRETTO IONIO SUD

2) C/O SERVIZIO USCA – AREA OSPEDALE CARIATI

PER DISTRETTO TIRRENO

1) RIVOLGERSI AL DISTRETTO TIRRENO (REF. DOTT. ROBERTO PITITTO)

PER DISTRETTO DI ESARO POLLINO

1) CASTROVILLARI VIA PO 74 AMB. IGIENE PUBLICA

2) SEDE USCA C/O AREA OSPEDALE S. MARCO ARGENTANO

Tali ambulatori resteranno aperti ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18 nel periodo compreso tra il 14 e il 23 settembre. In considerazione della presenza di personale non residente nello stesso Comune in cui è ubicato l’istituto scolastico, si fa presente che è possibile rivolgersi, fra quelli segnalati, presso l’ambulatorio più vicino al proprio domicilio.

Per informazioni: 0984 8933590 oppure 344 2468940

