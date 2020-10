Sicurezza, tenere alta la guardia. Zagarese: «Non faremo sconti a nessuno»         

Il noto avvocato rossanese Ettore Zagarese tutelerà gli interessi di una minore aggredita e promette il massimo rigore

Viviamo un momento particolare e difficile in cui le notizie di cronaca si susseguono e ci restituiscono l’idea, da verificare nelle sedi giudiziarie opportune, di una città in cui il livello di tranquillità sta risentendo di diversi fattori. Nelle scorse settimane era balzato agli onori della cronaca il caso di un presunto tentativo di violenza nei confronti di una ragazza e in queste ore sulla stampa si riporta la notizia di un’altra aggressione che avrebbe avuto luogo in uno di quartieri dell’area urbana di Rossano.

È preoccupante questo fenomeno di malevole attenzioni sessuali nei confronti dei minori che sta attanagliando la cittadina di Rossano negli ultimi giorni. Le vicende hanno scosso l’opinione pubblica mentre le forze dell’ordine già sono impegnate nella frenetica ricerca delle responsabilità e dei responsabili. Questa volta però le famiglie delle vittime hanno deciso di non accettare supinamente le aggressioni altrui. Una di loro si è rivolta al penalista avvocato Ettore Zagarese per tutelare i propri interessi e ricevere la massima assistenza in un procedimento penale

«Ovviamente mantengo il massimo riserbo sulla famiglia della minore che ha richiesto l’assistenza difensiva del mio studio. Posso però solamente anticipare una cosa: non saranno fatti sconti a nessuno. Questo lo dico come avvocato e come padre di due splendidi ragazzi. Inoltre, proprio come padre, capisco perfettamente le sofferenze a cui le famiglie sono sottoposte. Raccomando, comunque, la massima tranquillità. La giustizia è già all’opera per la ricerca della verità e dei colpevoli. Evitiamo quindi colpi di testa e di passare alle vie di fatto, azioni che potrebbero solo che intralciare il corso della giustizia».

Commenta

commenti