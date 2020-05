Sicurezza ospedali, Bruno Bossio (Pd): «Approvata norma per tutelare personale sanitario»

Per la deputata del Partito democratico il nuovo provvedimento «è un importante atto di civiltà»

«Oggi abbiamo finalmente approvato (con voto all’unanimità e tre astenuti) la legge che tutela medici e operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni, creando così le basi per una maggiore tutela e protezione di tutti gli addetti alla salute, questo enorme capitale umano che – in ultimo nella drammatica emergenza Coronavirus – ha dimostrato dedizione, competenza, straordinario senso del dovere».

Ad affermarlo è la parlamentare del Partito democratico, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: «Si tratta di una battaglia di civiltà giuridica che ho sposato fin dal 2018, presentando una proposta di legge finalizzata alla loro sicurezza. All’epoca – prosegue la deputata- la pandemia non era neanche all’orizzonte delle nostre vite, ma già si moltiplicavano – in Calabria ma non solo – i casi di aggressioni a medici in servizio, violenze diffuse nei confronti dei camici bianchi e operatori sanitari. Una condizione di sovraesposizione e doppia punizione, soprattutto in Calabria, una regione che da dieci anni è sottoposta a commissariamento e fa i conti con riduzione del personale, soppressione di reparti, spoliazione di servizi e mezzi».

«Oggi – afferma in ultimo – compiamo un passo in avanti, consapevoli della centralità che il mondo della salute ha dimostrato di avere per reggere all’onda urto di un’emergenza mondiale. A medici, infermieri, addetti sanitari, da tutti ormai dichiarati eroi moderni, abbiamo provato oggi a restituire dignità, onore e merito per il loro impegno prezioso e quotidiano, per la caparbietà che infondono nella loro missione».

Commenta

commenti