Si doveva sottoporre ad un intervento: bambina casualmente trovata positiva al tampone

Ha solo 4 anni la bambina che è risultata positiva al tampone questa mattina all’Ospedale Annunziata di Cosenza. A scriverlo sono i colleghi del Corriere della Calabria: «La piccola, nei giorni scorsi, doveva effettuare un piccolo intervento chirurgico all’ospedale dell’Annunziata e prima del ricovero è stata sottoposta al tampone. Emersa la positività è stata mandata a casa, con l’invito ai genitori a rispettare la quarantena in attesa dei tamponi su tutta la famiglia. I genitori però hanno deciso di fare alla piccola un test pungidito risultato negativo e per questo si sono comportati normalmente, senza rispettare le regole anti contagio». Secondo quanto appreso la task force dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza si sono prodigati per ricostruire la catena dei contagi. Ma c’è di più: i genitori della bambina, questa mattina, si sono rifiutati di fare i tamponi. Alla fine, c’è stato bisogno di ore di interlocuzione e l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma e fare i test. In attesa dei risultati, la piccola e i familiari sono stati messi in quarantena.

