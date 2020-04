Settimana Santa, giovedì 9 il Vescovo Satriano a Cariati

La celebrazione potrà essere seguita solo in diretta Facebook sulla pagina dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati

Il Sindaco facente funzioni di Cariati Ines Scalioti comunica che in occasione delle celebrazioni della Settimana Santa il tour nei comuni della diocesi dell’Arcivescovo Giuseppe Satriano con la croce di San Francesco di Paola toccherà Cariati giovedì 9 aprile alle ore 12. La Scalioti ringrazia sin da ora il Vescovo per la benedizione che impartirà alla comunità e la vicinanza che l’iniziativa testimonia in un momento così difficile per tutti. La celebrazione potrà essere seguita solo in diretta Facebook sulla pagina dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati.

