Settimana Santa, l’Arcivescovo visiterà i comuni portando con sé la croce di san Francesco | L’ITINERARIO

Mons. Satriano vivrà un momento di preghiera nelle piazze di ogni comune alla presenza di parroci e sindaci

L’Arcidiocesi di Rossano Cariati è pronta a celebrare la Settimana Santa e i suoi riti, con l’auspicio che la Pasqua possa essere per tutti momento di rinascita interiore ed anche del vivere sociale. Alla vigilia delle celebrazioni dei riti che condurranno alla Pasqua di Resurrezione, sabato 4 aprile, alle ore 21 nella Cattedrale di Maria SS. Achiropita, si terrà l’atto di affidamento a Maria dell’intero territorio diocesano mediante la supplica guidata dall’Arcivescovo, Giuseppe Satriano, e del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, a rappresentanza di tutti i sindaci dei comuni su cui insiste la Diocesi.

Nei primi giorni della Settimana Santa, a partire da lunedì 6 aprile, l’Arcivescovo attraverserà i vari comuni portando con sè la croce di San Francesco di Paola, segno a cui è legato con affetto il cuore di tutti. La santa reliquia viene messa a disposizione dai Padri Minimi della comunità di S. Francesco di Paola, presente nell’area urbana di Corigliano, che con gioia hanno aderito al progetto della Chiesa locale, vista anche la concomitanza con il V Centenario della canonizzazione di S. Francesco di Paola.

SIA L’ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA CHE LA PREGHIERA NEI COMUNI IN DIRETTA STREAMING

L’Arcivescovo, volendo essere vicino a ciascuno ed interpretando il desiderio dei sacerdoti di far vivere un momento di grazia dal sapore ecclesiale a tutti i fedeli, vivrà un breve momento di preghiera nelle piazze di ogni comune, alla presenza dei parroci e dei sindaci, secondo le norme previste, terminando con la benedizione della città. La benedizione con la croce, in cui è contenuta la reliquia di S. Francesco, vuole essere il segno di un cammino di conversione a cui tutti siamo chiamati, e l’affidamento al Santo di Paola, perché la sua intercessione possa accompagnare e custodire quanti, nella sofferenza e nell’impegno generoso per gli altri, stanno consumando la loro vita, in questi giorni sofferti e delicati.

I fedeli potranno seguire sia l’atto di affidamento alla Madonna che il momento di preghiera nei singoli comuni attraverso la diretta streaming sulla pagina facebook dell’Arcidiocesi di Rossano Cariati. L’Arcivescovo, insieme alla Chiesa diocesana tutta, fa giungere la sua vicinanza grata e orante a quanti in questi giorni sono ammalati in ospedale o a casa; ai medici e agli operatori sanitari i quali, con il loro donarsi, esprimono il profumo della passione di Cristo, che per amore ha dato la sua vita per noi; alle amministrazioni civiche e alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori del sociale che rendono possibile lo svolgimento sereno della vita per tutti.

IN ALLEGATO L’ITINERARIO DEL CROCIFISSO DI SAN FRANCESCO

