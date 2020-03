C’è il sesto morto di Coronavirus in Calabria, deceduta una donna

E’ il secondo decesso in poche ore a Reggio Calabria

Subito dopo la comunicazione del bollettino regionale aggiornato alle 18, che ufficializzava 5 vittime mietute dal Coronavirus in Calabria, la direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica il decesso di una paziente di 82 anni ricoverata in terapia intensiva. «La paziente – prosegue il Gom – è stata ricoverata in stato di shock, presentava insufficienza respiratoria acuta ed insufficienza multiorgano. Effettuati i tamponi è risultata anche positiva al Covid-19. Dalla presentazione del grave quadro clinico appariva già probabile l’esito negativo del decorso».

La Direzione aziendale esprime «le più sentite condoglianze ai familiari dei due pazienti deceduti, vicinanza alle persone che in questo momento stanno lottando contro il Coronavirus Covid-19 e profonda gratitudine al personale che si sta adoperando per la loro cura». E’ il secondo decesso che si registra in poche ore a Reggio Calabria. Stanotte, non ce l’ha fatta un paziente ricoverato in terapia intensiva al Grande ospedale metropolitano, un 69enne con patologie pregresse.

