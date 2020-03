Servizi socio-assistenziali, Mundo alla Regione: «Differire tutto»

Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, nel proprio ruolo di presidente della Consulta regionale delle autonomie locali, ha inviato una missiva al presidente Santelli e al responsabile del Dipartimento lavoro e politiche sociali della Regione Calabria attraverso la quale chiede di differire i termini di rendicontazione, progettazione e completamento servizi socio-assistenziali , così come quello dei tirocini formativi.

«La situazione sanitaria emergenziale nazionale – scrive Mundo – causata dal diffondersi del Covid-19 e tutte le precauzioni messe in atto dal Governo centrale e regionale, sta provocando un ritardo nell’espletamento e attivazione delle procedure per i servizi socio assistenziali tra cui: la Riforma del Welfare per la quale gli enti Comune capo ambito sono in fase di verifica della effettiva funzionalità di tutte le strutture residenziali e semiresidenziali di pertinenza e valutazione dell’utenza già ammessa a retta per il 2019; il completamento delle procedure per affidamenti di diversi finanziamenti regionali/ministeriali (Fondi nazionale per non autosufficienza; Fondo Dopo di Noi; Vita Indipendente; Pac Anziani ed Infanzia; Pon Sia Rei; Tirocini di Mobilità in deroga; Puc».

«Proprio in ragione della importante necessità e del pericolo – precisa ancora Mundo – molti comuni capo ambito hanno sospeso i servizi di assistenza domiciliare, anche su richiesta dei beneficiari. Il ritardo e la mancata giustificazione e rendicontazione, potrebbe pregiudicare, non solo il servizio, ma anche l’intero finanziamento e quindi il servizio. Per tali motivi, sicuro di interpretare anche la volontà dei colleghi, chiedo di adottare ogni utile provvedimento per evitare disservizio e pregiudicare l’esecuzione dei progetti».

