Sequestrato un campo di tiro sportivo senza autorizzazioni

A porre i sigilli alla struttura sorta nel comune di Marano Marchesato i carabinieri forestali di Cosenza

I Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cosenza hanno posto sotto sequestro un campo di tiro sportivo in corso di realizzazione a Marano Marchesato. Il sequestro è avvenuto durante un controllo svolto in località “Foresta Santoro” a seguito di una segnalazione, diretto alla verifica della normativa urbanistico edilizia e paesaggistico ambientale rispetto ai lavori in corso d’opera nel Campo da Tiro sportivo con armi comuni da sparo. Il controllo ha accertato che alcune delle opere realizzate erano prive di permesso a costruire ed altre erano state realizzate, in totale difformità delle autorizzazioni rilasciate. In particolare è stato realizzato un campo da tiro mediante lo scavo di un terreno in assenza di permesso a costruire ed in assenza di autorizzazione paesaggistico ambientale. Le altre opere erano invece totalmente difformi alle autorizzazioni. Per la realizzazione di parte delle opere edili, senza alcuna autorizzazione, è stata anche sradicata una superficie boscata di circa 500 mq dove era presente un bosco di castagno. Tutta l’area è stata posta sotto sequestro. I militari hanno inoltre deferito alla Procura della Repubblica di Cosenza, che ha convalidato il sequestro, il committente dei Lavori, il direttore dei lavori ed il legale rappresentante dell’Impresa esecutrice per violazioni di natura urbanistico edilizia e paesaggistico ambientale e per reati contro la fede pubblica ed il patrimonio.

