Sempre più vicine le riaperture per bar, ristoranti e parrucchieri

Il Governo sembra sempre più intenzionato ad anticipare le riaperture di bar, ristoranti e parrucchieri. La data fissata è quella del 18 maggio e, da quello che si vociferare, sarà differenziata per Regione e dipenderà dalla situazione sanitaria.

Non mancheranno le precauzioni visto anche l’avvertimento lanciato dal direttore generale dell’Oms, Ghebreyesus, nel consueto briefing sul Coronavirus. «Il rischio di ritornare in lockdown resta molto reale se i Paesi non gestiscono la transizioni con estrema attenzione e con un approccio a fasi. Mentre lavoriamo per rispondere alla pandemia di Covid-19, dobbiamo anche lavorare di più per prepararci alla prossima». Dunque, finita questa epidemia ce ne dovremmo aspettare altre in futuro?

Commenta

commenti