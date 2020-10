Scuole chiuse in Calabria? Arriva la smentita di Giuseppe Graziano

Nino Spirlì non starebbe pensando ad una chiusura generalizzata dalle scuole. A rischio solo le scuole con alta concentrazione di contagi

Giuseppe Graziano, consigliere regionale dell’UDC, fa chiarezza riguardo la paventata chiusura delle scuole in Calabria per contenere il contagio da Covid. Attraverso la sua pagina Facebook ha smentito le notizie rimbalzate questa mattina: «L’indiscrezione delle ultime ore su una presunta ordinanza del vicepresidente Spirlì che chiuderebbe tutte le scuole di ogni ordine e grado in Calabria è priva di fondamento. Il presidente facente funzioni (che ho appena risentito) dopo il constante e dovuto confronto con tutte le forze di maggioranza starebbe valutando di chiudere le scuole di ogni ordine e grado solo nei comuni con alta concentrazione di contagi da Covid soprattutto nelle scuole».

