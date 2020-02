Scuole chiuse a Crosia per disinfestazione

Domani (28 febbraio) e dopodomani saranno interessati da chiusura tutti i plessi dell’Istituto comprensivo statale di Crosia Mirto

Venerdì 28 e Sabato 29 Febbraio 2020 tutti i locali scolastici dell’Istituto comprensivo di Crosia Mirto saranno interessati da un’attività ordinaria di bonifica e disinfestazione. Le scuole riapriranno Lunedì 2 Marzo . È quanto si legge nell’ordinanza del Settore tecnico del Comune di Crosia che ha predisposto gli interventi di disinfestazione al termine di un sopralluogo degli ambienti scolastici sollecitato dal dirigente scolastico dell’IC statale cittadino. Saranno interessate dal provvedimento di chiusura i plessi scolastici di Via della Scienza (comprese le aule utilizzate presso l’istituto ITE di via Sandro Pertini), e delle scuole elementari e materna di Via dell’Arte (comprese le tre classi allocate in Piazza 8 Marzo in zona Verdesca), di Via delle Mimose in zona Decanato Sottano e di località Sorrento.

Si tratta di un’attività ordinaria e preventiva di pulizia, bonificazione e disinfestazione degli ambienti scolastici comunali, ritenuta necessaria da parte degli Uffici, ma che non ha carattere di emergenza igienico-sanitaria.

Commenta

commenti