Scuola, a Trebisacce la didattica a distanza dell’istituto “Aletti” parte senza intoppi

Nel prossimo mese di novembre la “dad” caratterizzerà il corso di studi dei ragazzi delle scuole superiori. Già distribuiti 63 pc portatili

L’Istituto “Ezio Aletti” non si fa sorprendere neppure dalla nuova stagione di didattica a distanza che va a segnare il novembre dei ragazzi calabresi. In poche ore la scuola storica dell’Alto Jonio mette a punto la sua macchina organizzativa e anche in questa occasione tutto va avanti senza un minimo di pausa o di ruggine negli ingranaggi dello stesso Istituto.

Sin dalle prime ore seguenti il Decreto che ha riordinato la Dad per gli Istituti Superiori della Calabria l’Aletti si rimbocca le maniche e fa in modo che gli allievi soprattutto non abbiano grandi problemi nel proseguire il loro regolare Anno Scolastico. Intanto, già 63 computer portatili sono stati distribuiti alle famiglie che ne hanno fatto richiesta per garantire ai propri figli di seguire le lezioni via internet. Allo stesso modo, la scuola ha anche distribuito delle schede per la mobilità web, così da permettere a tutti di non restare indietro in questo difficile momento regionale e nazionale.

Nel frattempo riparte anche la Piattaforma e-Dida, progettata e realizzata nella Scorsa primavera per consentire appunto di andare avanti con le regolari lezioni nelle diverse Sezioni dell’Istituto. In questo modo andrà avanti il consueto orario dell’Aletti, senza alcuna pausa di sorta o altri problemi.

«Pure in questa occasione nulla ci ferma e continuiamo a garantire il nostro servizio di educatori e formatori – commenta il Dirigente Scolastico, ing. Alfonso Costanza – Certo, anche noi preferiremmo poter insegnare nelle aule dei nostri due plessi di Oriolo e Trebisacce, ma la situazione la conosciamo e dobbiamo essere bravi ad affrontarla con positività e passione, per non farla pesare troppo sulle spalle delle nostre allievi e dei nostri allievi. Le famiglie siano serene: l’Aletti continua come sempre e anche questa sfida così ardua sarà vinta da tutti noi insieme. Buon futuro a tutti».

