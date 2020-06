Scuola: a settembre banchi divisi con il plexiglass? Questa è l’ipotesi del Governo

La riapertura delle scuole a settembre in totale sicurezza è in cima all’agenda del governo Conte. «L’obiettivo è portare tutti a scuola in presenza: con particolare attenzione ai più piccoli, che hanno sofferto maggiormente in questo periodo», queste sono le ultime dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. La stessa ha poi aggiunto come si sta pensando a delle visiere al posto delle mascherine per mantenere la socialità. Ciò che, però, sta facendo più discutere è il montaggio di pannelli di plexiglass per il distanziamento.

