Scuola, i Padri Giuseppini ospiteranno classi della Levi e di via Nazionale

Soluzione adottata per garantire il distanziamento interpersonale

L’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà di Corigliano Rossano Donatella Novellis fa sapere che la campanella del primo giorno di scuola per alcune classi della scuola secondaria di primo grado Carlo Levi e della scuola primaria di via Nazionale, suonerà nella struttura al civico 29 di via Manzoni, dai Padri Giuseppini. L’individuazione di questa soluzione si inserisce nell’ambito delle attività che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti per andare incontro alle esigenze delle comunità educanti, con le quali si mantiene un dialogo continuo, per garantire il distanziamento interpersonale. La disponibilità dei locali nella struttura dei Padri Giuseppini è stata comunicata ai dirigenti degli istituti comprensivi Rossano 2 e Rossano 3, Celestina D’Alessandro ed Elena Gabriella Salvati.

