Scuola di Donnanna a Rossano: in corso lavori di adeguamento

Scuola secondaria di primo grado in contrada Donnanna (Istituto Comprensivo A. Amarelli), in vista della ripresa delle attività didattiche ed alla luce delle prescrizioni nazionali e regionali anti-Covid, sono in corso i lavori partiti nei giorni scorsi per l’adeguamento degli spazi prescritti.

A darne notizia insieme al Sindaco Flavio Stasi è l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis che coglie l’occasione per ringraziare il Presidente dell’Ente Provincia di Cosenza Franco Iacucci per la sensibilità e disponibilità dimostrate, a conferma della sinergia in atto su più fronti con l’Amministrazione Comunale.

L’avvio celere degli interventi concordati e previsti fa seguito al proficuo incontro ad hoc, tenutosi nello scorso mese di luglio tra la Provincia, il Comune e gli istituti scolastici interessati: l’ITG Falcone-Borsellino ed il Comprensivo Amarelli (per la scuola Donnanna allocata nell’istituto per geometri, di proprietà provinciale).

