Scuola a Corigliano Rossano, la priorità dell’esecutivo è il riavvio in sicurezza

Si inserisce anche in questo quadro l’individuazione di spazi per gli studenti del liceo classico – artistico del polo liceale di Rossano

Scuola, l’amministrazione comunale di Corigliano Rossano punta a garantire le condizioni favorevoli per consentire alle comunità scolastiche cittadine di poter seguire in tutta sicurezza le attività didattiche. A fronte delle incertezze che accompagnano l’avvio del nuovo anno scolastico, continua l’impegno costante dell’Amministrazione Comunale. È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis sottolineando con il Sindaco Flavio Stasi che si inserisce anche in questo quadro l’individuazione di spazi per gli studenti del liceo classico – artistico del polo liceale di Rossano. La Giunta Municipale – fa sapere – ha dato atto di indirizzo per l’affidamento in concessione ed in uso gratuito alla Provincia di Cosenza dei locali dell’ex refettorio del plesso scolastico Santa Chiara da destinare ad aule scolastiche al fine di consentire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione e la sistemazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici.

Adibita a scuola primaria fino all’anno scolastico 2014-2015, la struttura, che sarà interessata da interventi, era attualmente in disuso. L’iniziativa è il frutto del proficuo e sinergico rapporto con l’Ente Provincia e con il Presidente Franco Iacucci al quale va il ringraziamento per la costante attenzione. Continuiamo ad essere impegnati con le istituzioni sovracomunali e scolastiche – conclude la Novellis – a recuperare ed utilizzare il patrimonio immobiliare e a condividere i bisogni delle comunità educanti.

