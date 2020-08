Scuola, in Calabria si riparte il 24 settembre

Ecco il calendario delle attività scolastiche dell’a.s. 2020/2021

E’ pronta ad essere vagliata da sindacati e associazioni di categoria la bozza conclusiva del calendario scolastico in Calabria, che è stata trasmessa oggi dall’assessorato all’istruzione in attesa del parere definitivo da parte dell’ufficio scolastico. L’avvio delle lezioni è fissato al 24 settembre, mentre lo stop delle attività didattiche è previsto sabato 12 giugno 2021 per un totale di 202 giorni di lezione.

Le vacanze di Natale sono programmate dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Quelle di Pasqua, dal primo al 6 aprile 2021. Inoltre, sono previsti due ponti: quello dei defunti, il 2 novembre, e quello dell’Immacolata, il 7 dicembre.

