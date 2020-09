Scuola: anche il Comprensivo di Cariati partirà lunedì 28

Per i plessi scolastici dell’Istituto comprensivo Statale di Cariati la campanella del nuovo anno scolastico suonerà il lunedì 28 settembre.

È quanto fa sapere il Vicesindaco Ines Scalioti informando che la decisione, contenuta in una apposita ordinanza è stata determinata dal fatto che gli edifici scolastici in questione sono stati sede dei seggi elettorali per il referendum costituzionale dei giorni domenica 20 e lunedì 21 scorsi.

Il posticipo della data delle attività didattiche si è reso necessario per effettuare una adeguata ed approfondita sanificazione dei locali.

