Gli Scout di Rossano donano dieci saturimetri al reparto Covid

Dieci saturimetri sono stati donati dall’Agesci Calabria al Reparto Covid dell’Ospedale Giannettasio di Corigliano Rossano. Nei giorni scorsi alcuni rappresentanti del Gruppo Scout “Rossano 2” li hanno consegnati al Direttore sanitario Pierluigi Carino. La consegna è stata effettuata da Enza Tavernise, Responsabile della Zona Alto Jonio, Lara Simone, Referente Regionale per Libera, e Miguel Angel Paludi, Capo Reparto del Gruppo Scout Rossano 2, ma anche infermiere impegnato in prima linea nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, poiché facente parte dello staff infermieristico del nascente polo Covid della città. «Il Dott. Carino ha accolto con entusiasmo la nostra donazione ribadendo l’importanza di gesti come questo che risultano essere fondamentali in un periodo in cui in poco tempo bisogna metter su nuovi reparti, a volte partendo dal nulla: “Dal poco di molti ne deriva tanto per tutti”.

Non ha lesinato parole sullo spirito di servizio del nostro fratello che, in pieno stile scout, è stato subito pronto a giocarsi in questa nuova sfida, mentre alcuni si tirano indietro “dimenticando la vocazione delle professioni sanitarie che deve mirare a curare ed a salvare vite senza discriminazioni di alcun genere”, nemmeno per una malattia di cui si ha ancora tanto timore. Il Direttore sanitario ha anche dimostrato l’apprezzamento per il metodo educativo Agesci e per la capacità che i capi scout hanno di approcciare al mondo giovanile ribadendo l’importanza che ha il “frequentare” ambienti sani per le nuove generazioni. «Tornare a indossare l’uniforme dopo mesi, è stata un’emozione grandissima, un onere ed un onore, per noi forse anche un po’ un privilegio» hanno spiegato dalla Comunità Capi del Rossano 2. Anche il Comitato della Zona Alto Jonio insieme a tutti i capi dei 10 gruppi presenti sul territorio (Cassano 1; Castrovillari 1, 2, 5; Rossano 1, 2, 3; Corigliano 1; Trebisacce 2; Saracena 1), si unisce al Comitato Regionale per dire un sentito GRAZIE a tutti i medici, infermieri e personale sanitario.

UNA DONAZIONE FATTA PER DIMOSTRARE CONCRETA VICINANZA

«Un particolare grazie da parte nostra – spiegano ancora Enza Tavernise e Giuseppe Pellegrini, responsabili di Zona – va al personale che lavorerà nel reparto COVID-19 della città di Corigliano-Rossano: sapere che nel nostro territorio ci sarà una struttura adatta e del personale altamente qualificato che con professionalità e umanità si prenderà cura di noi in caso di necessità, ci infonde serenità in questo periodo così particolare. Non è stato semplice restare a casa per noi soci Agesci, abituati a stare sempre in prima linea, a metterci la faccia, ad insegnare ai nostri ragazzi a spendersi per gli altri. La vita, invece, ci ha richiesto questo e con senso di responsabilità lo abbiamo fatto, compiendo in questo modo il nostro dovere verso il nostro Paese e verso il prossimo. Il nostro contributo – concludono Tavernise e Pellegrino – si realizza con la consegna di questi 10 “Saturimetri da dito” che l’AGESCI Calabria ha deciso di donare per una concreta vicinanza».

