Scoppia il caso Torano (58 contagi). Sullo Jonio, invece, il Covid dà tregua

Alla fine, nonostante i tentativi da pompiere che sono stati fatti negli ultimi due giorni, il caso Torano è scoppiato. Anzi è proprio deflagrato con una forza dirompente. Solo oggi si contano 36 contagi in più che sommati ai 22 emersi tra ieri e avanti ieri portano il conto a 58 (per fortuna la maggior parte asintomatici). Tra questi ci sono anche tre bambini. E il conteggio non potrebbe finire qui. Considerato che ci sono da processare ancora diversi tamponi. Al netto delle vicende della residenza per anziani toranese il conto dei nuovi infetti in calabria sarebbe a +10 (5 in meno rispetto a ieri) con una curva dei guariti che continua a salire e che presto potrebbe superare quella dei morti. Nelle ultime ore, soprattutto nel territorio dell’Asp di Cosenza si susseguono le dimissioni e si contano a iosa i tamponi negativi post contagio.

E a proposito, proprio in queste ore è tornato a casa il “caso 1” di Corigliano-Rossano. L’uomo, un settantenne, era stato ricoverato lo scorso 6 marzo all’Annunziata di Cosenza ed è risultato finalmente negativo al Covid dopo 40 lunghi giorni. Ancora oggi in città non si registrano nuovi casi e altri tamponi fatti negli ultimi giorni hanno dato esito negativo. Il conto, quindi, si ferma a 40 (33 se si considerano 3 decessi e 4 guariti).

Questi, invece, i dati per comune nel comprensorio della Sibaritide, aggiornati nel bollettino di oggi (mercoledì 15 aprile) alle ore 13.00: Corigliano-Rossano 40 casi (35 se si considerano 3 deceduti e 3 guariti e un ospite di Villa Torano nato a Rossano e risultato positivo aintamponi), Oriolo 27 casi, Bocchigliero 21 casi (19 se si considerano 2 deceduti), Cariati 3 casi (0 se si considerano 3 guariti), Francavilla Marittima 3 casi (2 se si considera un deceduto), Scala Coeli 3 casi, Cassano Jonio 2 casi e Terranova da Sibari 2 casi. A seguire, invece, la tabella dei casi in tutta la provincia.

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

