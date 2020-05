Scontro auto-furgone a Crosia Mirto, ferito un uomo ed un bambino

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa e si attende l’arrivo dell’ambulanza del 118

Sono feriti ma non versano in gravi condizioni il bambino ed il papà che pochi minuti fa sono stati coinvolti in un incidente che si è verificato in località Sorrento, nel popoloso centro urbano di Crosia Mirto, lungo la statale 531. Le dinamiche dello scontro sono al vaglio dei carabinieri della locale stazione intervenuti tempestivamente sul posto ma da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’auto (una fiat panda vecchio tipo) con a bordo l’uomo ed il figlioletto, nel mentre stava entrando in una traversa che interseca con la statale, sarebbe stata tamponata da un furgone che nel frattempo procedeva lungo la strada principale.

Per fortuna la velocità moderata di entrambe le vetture ha scongiurato il peggio in un tratto di strada che negli anni scorsi ha fatto registrare tantissime vittime.

Tante le persone che sono accorse sul posto per sincerarsi delle condizioni di salute di tutti i soggetti coinvolti nell’incidente mentre per il bambino è stato necessario contattare l’ambulanza del 118 che nel momento in cui stiamo scrivendo ancora non era arrivata. Appena settimana scorsa, in un altro incidente che si era verificato a Crosia Mirto, lungo la statale 106, l’ambulanza impiegò 50 minuti per giungere dal vicino nosocomio di Corigliano-Rossano

Commenta

commenti