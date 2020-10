L’ultima volta che abbiamo parlato in cittadella, mi hai detto “ho imparato dai miei maestri che la politica è una ruota. Nessuno può stare sempre in alto, si sale e si scende, sempre, ed anche chi è bravo non deve mai smettere di lavorare”. L’ultima telefonata, invece, qualche giorno fa, per invitarmi all’arrivo del giro d’Italia a Camigliatello, e mi pento di essere rimasto in comune quel giorno. Non ci sono parole. Corigliano-Rossano si stringe intorno ai tuoi cari. Buon viaggio, presidente.

Antonio De Caprio (Consigliere Regionale): «Addio ad una donna valorosa che amava la Calabria»

Con la scomparsa di Jole perdo un’amica leale, un’amica vera. Una persona straordinaria, che ha saputo trasmettere a tutti i calabresi una voglia di vivere che traspariva da ogni sua parola, da ogni suo gesto. Nel cuore conserverò per sempre momenti indimenticabili della mia vita e del tratto di strada che ho percorso insieme a lei. Ci legava da anni una stima reciproca ed un affetto sincero. Ha saputo darmi, e dare a tutti noi, un insegnamento grande: per cambiare in meglio bisogna lottare, lottare sempre. Come hai fatto tu, cara Jole. La tua battaglia con la malattia non l’hai persa, l’hai stravinta nell’esempio che ci hai lasciato, con la tua voglia di vivere e di sorridere davanti ad ogni avversità. Di questo ne farò, ne faremo, grande tesoro. Ciao presidente.

Forza Italia Corigliano Rossano: «Addio, Presidente»

Caro Presidente, nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all’improvviso e che saremmo stati qui a ricordare la bella persona che sei, il tuo coraggio e la tua determinazione, il tuo entusiasmo e la tua forza, la tua grinta e la tua allegria, il tuo amore quasi ossessivo per la nostra Regione. Per motivi politici, subito sfociati in amicizia sincera, le nostre strade si sono incrociate. Siamo di fronte alla scomparsa di una calabrese che ha svolto un ruolo importante nella vita politica locale e nazionale, ricoprendo ruoli di grande rilievo e distinguendosi negli anni. Il Commissario cittadino di Forza Italia, Giuseppe Turano, insieme ai sub commissari Alfonso Falcone e Giandomenico Federico, a nome del partito e loro personale, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La notizia della sua morte ci lascia profondamente addolorati. Da presidente della Regione ha voluto mettersi a totale e imparziale disposizione di tutta la Calabria, senza risparmiarsi, con forte volontà e determinazione, per rincorrere il suo sogno: portare la Calabria al centro del dibattito nazionale e ridare una speranza ai calabresi. Non dimenticheremo la caparbietà e l’entusiasmo con cui ha governato per questi pochi mesi la nostra Regione. Dolore e dispiacere prevalgono in questo momento. E’ stato bello conoscerti! La tua semplicità e il consueto sorriso rispetto alle mille questioni da affrontare saranno il ricordo più bello, insieme ai tanti messaggi con cui ci scambiavamo idee e proposte. Ciao, Presidente.

Pasqualina Straface (ex sindaco di Corigliano): «Io perdo una cara amica, la Calabria perde una grande donna delle Istituzioni»