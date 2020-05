Scomparsa Guarasci, il cordoglio della direzione sanitaria dello spoke

Il ds Pierluigi Carino: “Se ne va un collega che è stato un esempio per tutti”

La triste notizia della prematura scomparsa del Chirurgo, già Direttore della Unità operativa complessa di chirurgia generale del “Compagna” di Corigliano, Mario Raffaele Guarasci, ha suscitato sgomento nella comunità ionica.

“La sua morte lascia attoniti e profondamente turbati”, così il direttore sanitario dello Spoke di Corigliano-Rossano, Pierluigi Carino.

“Se ne va un collega che per umanità, professionalità e disponibilità ha rappresentato un esempio per tutti noi.

Vogliamo ricordarlo – aggiunge Carino – con la sua aria serena, col sorriso rassicurante di chi ha fatto della sua professione una missione al servizio dei pazienti, dei colleghi e sanitari tutti.

E’ stato un onore per tutti noi lavorare con lui e il suo ricordo rimarrà impresso in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo come medico e come uomo.

Sulla nostra città oggi è calato un velo di tristezza perchè tutti abbiamo percepito Mario Guarasci come parte integrante di questa comunità che gli sarà per sempre grata”.

Mario Guarasci – ricordiamo – è stata una colonna portante dell’Ospedale di Corigliano conferendone lustro anche al di fuori dei confini cittadini.

“Esprimo a nome di tutti i colleghi e di tutto il personale sanitario – conclude Carino – il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia rinnovando i sentimenti di profonda stima e gratitudine per quanto ha fatto per tutti noi” .

