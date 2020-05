Scomparsa Guarasci, cordoglio del sindaco: «professionista e persona di profonda umanità»

Il Sindaco Flavio Stasi esprime a nome suo e dell’Amministrazione Comunale i sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza ai familiari del chirurgo Mario Guarasci

«La sua scomparsa lascia orfani questo territorio e la sanità locale di una professionalità eccellente e di una persona dalla profonda umanità» dichiara il sindaco Flavio Stasi.

«Nel periodo in cui è stato Primario, soprattutto grazie al suo laborioso contributo, l’Ospedale di Corigliano era diventato un punto di riferimento per la chirurgia, a dimostrazione di come, con competenza e passione verso il proprio lavoro, in tutti gli ambiti sono le persone che incarnano i ruoli a fare la differenza».

Già Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale Guido Compagna di Corigliano, ha svolto la funzione di Primario in Chirurgia presso l’Ospedale Chidichimo di Trebisacce dando lustro al territorio anche fuori dai confini regionali.

