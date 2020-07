Un’altra scomparsa nel cosentino, si cerca un 40enne

Si teme che l’uomo, la cui auto è stata ritrovata nei pressi di un viadotto alto più di 70 metri, abbia compiuto un gesto estremo

Sono sette le squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che da ieri sera sono al lavoro per il ritrovamento di Francesco De Marco, 41enne la cui autovettura è stata rintracciata nella serata di ieri sulla statale 278 che collega Amantea a Cosenza. Dell’uomo che risiede a Lorica non si avrebbero notizie dallo scorso 27 luglio quando ha mancato di presentarsi sul suo luogo di lavoro, tra l’altro subito dopo aver comunicato al proprio superiore, un responsabile dell’Anas, il suo arrivo con la propria macchina e non con quella di servizio. In azione anche l’unità cinofila dei vigili del fuoco e un drone che perlustrerà la zona particolarmente impervia. La vicenda è attentamente monitorata dalla Procura di Paola – guidata dal procuratore capo Pierpaolo Bruni – competente per la zona.

