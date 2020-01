“Sciabolata artica” e mare in tempesta. Litorale ancora una volta flagellato

“Sciabolata artica” – avrebbe detto Guido Caroselli – quella che ha sferzato il territorio dell’alto Jonio calabrese: freddo intenso e mare in tempesta. Stanotte il picco massimo con raffiche che hanno raggiunto gli oltre 80km orari e con un mare grossissimo che ha divorato l’intera spiaggia del lungo litorale di Corigliano-Rossano. Onde di quasi sei metri si sono abbattuti violentemente sulla costa che, già nell’inverno scorso (nella notta di San Valentino del 2019), aveva subito una forte erosione proprio a causa di una mareggiata straordinaria. Le onde, già ieri sera e poi ancora nella notte appena trascorsa, sono ritornate ad infrangersi con violenza su una battigia che, in alcuni casi è arretrata fino alle case: a Momena, ad esempio, le onde dello Jonio hanno oltrepassato il lungomare e sono penetrate nei cortili di alcune villette. Anche a Schiavonea, nonostante la spiaggia sia lunghissima, il mare è avanzato fino a ridosso della strada costiera. Mentre a Galderate-Torrepinta, nel tratto in cui si evidenzia la maggiore erosione della riviera del tratto corissanese, il mare ha portato acqua e detriti ben oltre la fascia demaniale.

Ma la calata gelida delle ultime ore dovrebbe presto lasciare spazio al sereno e a temperature più miti. Molti siti meteorologici, infatti, concordano sul fatto che tra domani e dopodomani dovrebbe arrivare un’enorme alta pressione che investirà l’intero Paese addirittura con un calore quasi primaverile. E tutto questo per la gioia (si fa per dire) di chi è alle prese con sintomi influenzali.

