Schiavonea, cambia la viabilità sul lungomare

Divieto di transito e sosta dalle 21 all’una di notte

A partire da oggi, sabato 11 e domani, domenica 12 luglio, sul lato mare di viale Cristoforo Colombo, dall’incrocio di via Savona a quello di via Bari, a Schiavonea, sarà istituito il divieto di transito e sosta dalle ore 21 all’una di notte. Il divieto sarà valido per tutti i week end di agosto. È quanto contenuto nell’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato che stabilisce, inoltre,il percorso alternativo da seguire: l’obbligo per i veicoli che transitano su Viale della Libertà, in direzione di marcia verso il Porto, di svolta a sinistra proseguendo su via Cervia.

Commenta

commenti