Scala Coeli celebra il Natale con la terza edizione del presepe vivente “accogliente e solidale”

Si è svolta tra le vie del centro storico del piccolo Borgo presilano di Scala Coeli, lo scorso 27 dicembre, la terza edizione del presepe vivente organizzato dalla Misericordia di Scala Coeli con la collaborazione della Parrocchia S. Maria Assunta. Quest’anno però è successo qualcosa di nuovo e di inaspettato, in un ambiente accogliente e meraviglioso: un bambino di colore ha interpretato Gesù. Questo è il messaggio che gli organizzatori hanno voluto dare al mondo intero all’insegna dell’unione fra i popoli e nel rispetto dell’essere umano e dell’ambiente.

Un chiaro segno di apertura ai migranti, all’accoglienza, all’integrazione, lanciato dalla Misericordia di Scala Coeli e dalla Cooperativa Sociale “Agorà Kroton” che gestisce in centro Sprar di Cariati. Oltre al bambino di colore gli altri personaggi del Presepe sono stati interpretati da uomini, donne e bambini italiani e stranieri nel segno dell’integrazione, dell’accoglienza e di apertura ad un mondo nuovo e solidale. Non si tratta di una provocazione: dicono gli organizzatori vogliamo mandare un messaggio a tutte le coscienze italiane: Gesù è nato per difendere e amare tutti noi e quello che il Signore ha creato per questo non possiamo mettere limiti all’accoglienza.

Il messaggio che viene dal piccolo borgo è di imparare che integrare significa amare la diversità; vogliano che il cuore di tutti si apra all’amore per il prossimo senza nessuna distinzione, senza diversità e disparità. Per la buona riuscita dell’evento e per allestire tutte le scene ci sono volute oltre 40 (quaranta) comparse.

Gli organizzatori ringraziano Serafina Benvenuto per aver fatto si che tutto ciò accadesse e per aver accompagnato i migranti nel Borgo e quanti hanno preso parte al Presepe. Inoltre gli organizzatori ringraziano i Carabinieri, la Polizia Municipale, l’’Amministrazione Comunale, tutti i cittadini Scalesi per la collaborazione e i visitatori del circondario, che nonostante le temperature rigide con la loro presenza hanno voluto manifestare ancora una volta la vicinanza tra i comuni.

