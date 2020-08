Scala Coeli assediata dalle fiamme: tre grossi incendi insidiano il centro abitato – VIDEO

I roghi sarebbero divampati quasi simultaneamente attorno alle 17. Sul posto sta operando anche un canadair della Protezione civile

Un paese assediato letteralmente dalle fiamme. È questo il pomeriggio che sta trascorrendo Scala Coeli, il piccolo centro alle pendici della Sila greca nel basso Jonio cosentino a confine con la provincia di Crotone. Tre incendi sono divampati quasi simultaneamente in tre luoghi differenti del territorio comunale, attorno alle ore 17. Difficili le attività di soccorso che comunque sono ancora in corso anche con il supporto di un velivolo canadair della Protezione civile.

Le zone colpite dagli incendi sono quelli di località Montagna e Vitusello ma a destare maggiori preoccupazioni sono le fiamme che sono divampate a ridosso del centro storico, proprio di fianco alle case. Spettacolari le immagini che ci giungono dove si vede il canadair operare proprio tra le case.

«Il problema degli incendi – dice Nicola Abruzzese, presidente del circolo Legambiente Nicà di Scala Coeli – va affrontato con sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini. Bisogna fare informazione e soprattutto prevenzione. Bisogna utilizzare tutto il personale che ha disposizione la Regione Calabria per fare dei turni h24 di vigilanza dei boschi. Impegnare più risorse per la pulizia delle via tagliafuoco».

