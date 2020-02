Le Sardine cosentine indicono un’assemblea territoriale

«Rivendichiamo il diritto ad una sanità pubblica di qualità e a un’istruzione di qualità accessibile a tutti»

Si terrà giovedì 6 febbraio alle ore 18, al DAM (Dipartimento Autogestito Multimediale) dell’Unical l’assemblea territoriale delle Sardine cosentine. Interverrà anche Jasmine Cristallo. «All’indomani del risultato elettorale – si legge nelle note – intendiamo incontrarci, discutere del risultato elettorale e immaginare per ora un’opposizione che viva nelle piazze e in tutti gli spazi dove sarà possibile far sentire la nostra voce in questi cinque anni di governo di centrodestra che abbiamo davanti.

Costruire una rete, lavorare da domani a un altro mondo possibile che archivi definitivamente la stagione di neoliberismo e di depauperamento del welfare, che ha permesso che l’odio e la xenofobia riemergessero in un tessuto sociale distrutto. Partiamo dai valori dell’antifascismo, dell’antirazzismo e dell’antisessismo praticandoli. Partiamo dalla lotta all’omotransfobia e dalla lotta al negazionismo climatico. Rivendichiamo il diritto ad una sanità pubblica di qualità e a un’istruzione di qualità accessibile a tutti e a tutte, di avere eguale accesso ad un lavoro dignitoso».

Commenta

commenti