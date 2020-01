Jole Santelli a Corigliano per Pasqualina Straface: una “rivoluzione culturale in rosa” per cambiare la Calabria. Questo è lo slogan delle candidate rispettivamente per la carica di Governatore e di Consigliere regionale in quota centro destra.

Venerdì 17 Gennaio, ore 19.30, presso il Centro di Eccellenza in Corigliano Scalo (e non, come inizialmente comunicato, in Piazza Salotto), si terrà un pubblico comizio per presentare alla nuova terza città delle Calabria idee e proposte di governo

