Sapia fa le pulci a Carino: «Rossano non può essere centro Covid. Si adegui!»

«L’ospedale di Rossano non può essere centro Covid. È quanto ribadisce l’ordinanza di ieri, n. 29/2020, della presidentessa della Regione Calabria, Jole Santelli. La disposizione è molto chiara». È quanto afferma il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Sapia che un po’ questa cosa della Santelli di avocare alla struttura regionale ogni decisione in merito all’emergenza coronavirus, la vive un po’ come se fosse una vittoria personale. E snocciola il testo dell’ordinanza della governatrice come se fosse un rosario: «È fatto divieto – “ne riproduco il contenuto” dice Sapia – alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere regionali di adottare qualsiasi autonomo provvedimento o determinazione correlati all’emergenza coronavirus, non derivante da puntuali disposizioni regionali o nazionali, se non preliminarmente concordato con il soggetto attuatore, che si avvale, all’uopo, dei soggetti delegati di cui all’Ordinanza n. 2/2020».

Insomma, tutto dipenderà dalla volontà della Presidente se istituire o meno un centro Covid nell’ospedale “Giannettasio”. «Ciò significa – argomenta il deputato Sapia – che sono illegittimi gli atti dei vari dirigenti sanitari contrastanti con quanto sopra riportato, piaccia o meno a Pierluigi Carino, direttore sanitario dello spoke di Corigliano-Rossano. Le strutture Covid restano dunque i tre ospedali hub di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, insieme al policlinico universitario catanzarese, punto».

Inoltre, sempre Sapia stamattina ha preso contatti con l’unità di crisi regionale alla quale ha chiesto che tale importante aspetto sia affrontato nella prima riunione utile, che si dovrebbe tenere il prossimo giovedì 16 aprile.

«È fondamentale – conclude Sapia – assicurare ai pazienti Covid tutte le cure necessarie, così come ai pazienti non-Covid. Perciò nell’organizzazione dei servizi è indispensabile evitare confusione e non è consentito andare a briglie sciolte e per conto proprio. Credo di essere stato molto chiaro».

