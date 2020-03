Sapia, Fai Cisl Calabria: buon lavoro ad Assessore Agricoltura Gallo. Auspicio rilancio sistema agroalimentare

La nota stampa di Michele Sapia, Segretario generale Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana Fai Cisl Calabria: buon lavoro a neo Assessore Agricoltura Regione Calabria, Gianluca Gallo. Auspichiamo confronto e rilancio sistema agroalimentare. Attenzione a politiche forestali e ambientali, dissesto idrogeologico, presidio umano territorio

«Rivolgiamo un caloroso auguro di buon lavoro – dichiara in una nota Michele Sapia, Segretario generale della Fai Cisl calabrese –al neo Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo. L’impegno che da oggi in poi affronterà riguarda un settore strategico dell’economia del nostro territorio. Siamo convinti della sua apertura al confronto e riteniamoche il rilancio dell’intero sistema agroalimentare calabrese debba passare attraversoil dialogo, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori sociali, in un percorso per il quale la Fai Cisl manifesta la suapiena disponibilità.

Gli auguri di buon lavoro sono naturalmente rivolti anche alla Presidente Jole Santelli: cogliamo l’occasione per auspicare che, nel quadro delle scelte dell’intera Giunta e delle deleghe trattenute dalla stessa Presidente – conclude Sapia –, una grande attenzione sia rivolta alle politiche forestali e ambientali,al problemastrettamente connesso del dissesto idrogeologico e all’importanza del presidio umano per la tutela e manutenzione del territorio».

