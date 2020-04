Santelli: “il ritiro dell’ordinanza è una fake news. Domani la Calabria riapre”. Governo permettendo

La Calabria domani riparte, sempre che il Governo italiano non decida di “rettificare” l’iniziativa della Santelli

L’annuncio della pubblicazione di una nuova ordinanza da parte della Governatrice della Calabria Jole Santelli che allenta profondamente le restrizioni fin qui adottate per il contenimento del Coronavirus sta letteralmente spaccando in due il territorio regionale. C’è chi plaude all’iniziativa della Presidente in nome di una ripartenza necessaria e auspicabile in una regione a contagi ridottissimi; e chi invece grida allo scandalo, fra di essi pure molti sindaci, anche dello Jonio. Come Franco Mundo di Trebisacce e Giuseppe Ranú di Rocca Imperiale che minacciano contro ordinanze volte a scongiurare ogni rischio; o Flavio Stasi a Corigliano Rossano che ribadisce come sul territorio comunale siano consentite solo le attività elencate nell’allegato 1 dell’ordinanza sindacale). E poi c’è anche il solito buontempone pronto a gettare in confusione i cittadini con fantomatiche rettifiche che altro non sono se non fake news. Circolava infatti sui social un avviso relativo all’ordinanza emanata dalla Santelli che rimandava tutto al 1° maggio, in virtù della ristrettezza dei tempi di attuazione. Ma in realtà si tratta della solita “bufala” così come confermato dalla stessa Governatrice con un post sul suo profilo Facebook.

La Calabria domani riparte, sempre che il Governo italiano non decida di “rettificare” l’iniziativa della Santelli. Proprio oggi infatti il ministro Francesco Boccia in video conferenza con i governatori aveva annunciato la possibilità di “scelte differenziate” tra le Regioni sulle riaperture di attività, seguendo il principio secondo cui “contagi giù uguale più aperture e viceversa”, ma solo a partire dal 18 maggio e ribadendo che le ordinanze debbano essere coerenti con il DPCM Conte, pena l’impugnazione dell’ordinanza.

E la Calabria pare abbia bruciato un po’ troppo le tappe.

