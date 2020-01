Santelli: “E’ una vittoria che dedico ai giovani”. Poi il blitz a sorpresa di Berlusconi

Jole Santelli è il nuovo Governatore della Regione Calabria. Inizia ufficialmente il mandato del centrodestra

E’ una Jole Santelli visibilmente emozionata e senza voce saluta il suo trionfo nella combutta elettorale per la Regione Calabria: “Nonostante i risultati si commentano più in là nella notte, ma questi numeri parlano chiaro e sono enormi. Questa vittoria è dedicata ai miei genitori, ai miei nipoti e ai giovani di questa terra che devono tornare a vivere in questa Regione”. La prima e nuova governatrice della Calabria, affiancata da Antonio Tajani, è stata poi “interrotta” dalla telefonata in diretta di Silvio Berlusconi. “Questa è una Regione in cui la coalizione di centrodestra ha avuto un mandato forte per comandare. Si tratta di un grande risultato in cui Jole ha vinto con una grande maggioranza e premia una donna di Forza Italia che ha dedicato la vita alla sua terra”.

Commenta

commenti