Sanità, i Verdi condividono la proposta di Sapia: «Elevare ad Hub lo Spoke di Corigliano Rossano»

I Verdi di Corigliano Rossano condividono la proposta del deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Sapia, di elevare lo spoke cittadino di Corigliano-Rossano a vero e proprio HUB, alla pari dll’Annunziata di Cosenza.

«La proposta del deputato pentastellato, storicamente in prima linea sul tema della sanità calabrese, rappresenta un punto di partenza condivisibile e, peraltro, in linea con le rivendicazioni vantate da questo territorio per una sanità migliore. Negli ultimi mesi, nella nostra Città, nuovi movimenti spontanei sono sorti, già prima della diffusione del virus Covid-19, e altri, invece, sono tornati in campo, con l’intento di manifestare a favore di una reale tutela del diritto alla salute nella Sibaritide».

I Verdi sottolineano come sia forte l’esigenza di una più efficiente struttura sanitaria nella terza città della Calabria.

«Più di recente, il Sindaco Flavio Stasi, da sempre sensibile al tema, ha inteso rappresentare l’interesse della città all’allestimento di una parte dello spoke di Corigliano-Rossano a Polo Covid-19, ciò, soprattutto, al fine di ottenere nuovo personale stabile e nuovi macchinari per il futuro. L’esigenza di riorganizzare tutto il sistema sanitario jonico, alla luce dei recenti tragici fatti che per fortuna hanno toccato marginalmente il nostro territorio, diventa ormai urgente e improrogabile. Lo Spoke di Corigliano-Rossano deve diventare il centro nevralgico, e di eccellenza, della sanità della fascia jonica cosentina».

I Verdi di Corigliano Rossano aprono alche alla riapertura delle due strutture sanitarie di Trebisacce di Cariati: «La geografia sanitaria non può non prevedere una struttura completa di specializzazioni nel nostro territorio. A tal proposito, basterebbe una seria pianificazione dell’esistente: il Compagna e il Giannettasio, in attesa del completamento del nuovo ospedale, devono essere riorganizzati e rilanciati. Come noto, la Provincia di Cosenza è una delle più vaste d’Italia, nonché una tra le meno servite sul piano infrastrutturale; è giunto, pertanto, il momento di garantire anche ai cittadini della Sibaritide reparti efficienti, medici specializzati e strumentazioni degne del mondo occidentale. Non possiamo correre il rischio che il nuovo ospedale sorga sul deserto, dobbiamo invece lottare affinché il nuovo ospedale rappresenti il naturale completamento di un percorso già iniziato, anche per arginare il fenomeno dell’emigrazione sanitaria, quasi impossibile a causa dei limiti alla libera circolazione nell’intero Paese».

