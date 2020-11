Sanità in Calabria: i 5 Stelle in pressing su Gino Strada. Il medico, però, non è persuaso

La situazione in Calabria si fa sempre più ingarbugliata e il Movimento 5 Stelle corre ai ripari contattando il medico e filantropo milanese

C’è un nome nuovo che si sta facendo largo tra i 5 stelle per la sanità calabrese. Si tratta del medico e fondatore di Emergency Gino Strada che, secondo quanto riportato da molti organi di stampa, avrebbe ricevuto la proposta per il ruolo da sub commissario con ampia delega sulla riorganizzazione della sanità regionale. L’opzione del medico milanese era venuta fuori già nel pomeriggio di sabato quando il governo annunciava la riunione straordinaria convocata per trovare un successore del generale Cotticelli. La scelta per il super Commissario, come tutti sappiamo, è andata su Giuseppe Zuccatelli. I 5 stelle però non si sono dati per vinti e hanno provato a offrirgli un posto in Calabria. Detto questo, però, pare che Gino Strada si sia dimostrato alquanto freddo e reticente nel voler accettare questa sfida.

