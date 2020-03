Sanità e ospedale: i cinque stelle cariatesi sperano nell’impegno di Sapia

Dall’utilizzo del “Cosentino” come centro Covid alla riapertura definitiva dell’ospedale

Coronavirus, l’info point del Movimento 5 Stelle di Cariati attento all’impegno messo in campo dal deputato pentastellato Francesco Sapia rispetto alla riattivazione dei presidi ospedalieri chiusi, come il “Cosentino”, che potrebbero essere una valvola di sfogo nel caso in cui dovesse scoppiare da un momento all’altro l’emergenza sanitaria anche in Calabria e sul territorio ionico.

«Il deputato Sapia – scrivono dalla base del M5s – rispondendo ancora una volta in modo positivo alle istanze dei territori, ha ritenuto opportuno formulare ad integrazione delle Note del 10 Marzo 2020 e del 18 Marzo 2020, un’ulteriore nota integrativa al fine di riattivare (inviata tra gli altri al Ministro della Salute e al Presidente del Consiglio dei Ministri) le strutture dismesse, le Case della Salute, i Capt come Cariati e i presidi ospedalieri di zona disagiata per poter accogliere le degenze no covid, post covid».

L’intenzione – precisano – rimane sempre la stessa: «decongestionare le degenze nei presidi ospedalieri Hub, preposti alla gestione diagnostico-terapeutica dei pazienti affetti da Covid-19».

«La situazione attuale – aggiungono – vede un accentramento e non un potenziamento, con reparti che chiudono invece di aprire e con centri Spoke che rischiano la chiusura, per mancanza di personale e per logiche discutibili. Altresì, c’è mancanza di tamponi e di dispositivi di protezione individuale, anche tra personale medico e paramedico e c’è difficoltà di approvvigionamento di suddetti dispositivi di fondamentale importanza; ecco perché s’intende ringraziare tutto il personale sanitario, per il lavoro incessante nei Presidi, che, nella maggior parte dei casi opera in condizioni disumane».

Altro nodo da sciogliere è quello del centro dialisi di Cariati che – a detta dei pentastellati ionici – «rischia di perdere un turno, per carenza di personale infermieristico» e anche in questo Aapia avrebbe dato sicurezza d’impegno.

Tra gli impegni assunti dal parlamentare grillino di Corigliano-Rossano c’è anche quello di «battersi affinché la struttura Ospedaliera dismessa di Cariati rientri nel nuovo riordino regionale della rete ospedaliera, anche a supporto, in futuro, del costruendo ospedale riunito della Sibaritide. Si continuerà a procedere in questa direzione, interpellando e chiamando in causa chi in questo momento ricopre ruoli decisionali, sfruttando i canali politici a disposizione. Che le altre forze politiche, presenti sul territorio, s’impegnino ancor di più (sicuramente tutte le forze politiche sono in costante contatto con i propri referenti) a sfruttare i propri canali a disposizione, perché – concludono – deve essere un obbligo morale contribuire a un esito positivo della vicenda».

