Sanità, Cgil Pollino Sibaritide Tirreno: «Basta con l’inefficienza. Sì al Mes»

La Cgil, nella giornata di ieri, ha manifestato di fronte all’Ospedale di Castrovillari per manifestare contro quella, a loro dire, palesa una inefficienza gestionale della dirigenza sanitaria, l’inefficienza gestionale della dirigenza sanitaria del distretto.

«Parte da qui una grande mobilitazione del sindacato che attraverserà tutta la Calabria. Ci aspettiamo che il governo riapra il dossier Calabria, inoltre, l’idea è quella di utilizzare fin da subito i soldi del Mes per rafforzare la rete di assistenza e stabilizzare le assunzioni».

Presente anche Giuseppe Guido che ha sottolineato come è importante sapere se: «se gli ambulatori funzionano e come funzionano e soprattutto come smaltire le liste d’attesa già lunghe prima del Covid e oggi amplificate da un lockdown dovuto alla inefficienza gestionale della dirigenza sanitaria del distretto».

