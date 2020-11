Sanità Calabria, Eugenio Gaudio è il nuovo commissario. Strada disponibile «per dare una mano»

Il Consiglio dei Ministri ha deciso: sarà il manager di Mendicino (Cs) il nuovo timoniere dell’ufficio commissariale. Vince la linea PD

Eugenio Gaudio, 64 anni, ex rettore della Sapienza è lui il nuovo commissario alla Sanità della Calabria. Lo ha deciso pochi minuti fa il Consiglio dei Ministri dopo un parto sofferto e non certo privo di polemiche. Vince la linea del Partito Democratico ma anche quella del premier Conte che, a quanto pare, aveva palesato interessi per il manager e universitario di Mendicino, piccolo centro alle porte di Cosenza.

Tutto da rifare, invece, per il Movimento 5 Stelle che aveva puntato tutto sulla carta Gino Strada. Anche se il fondatore di Emergency Gino Strada ha confermato la disponibilità a far parte della squadra, anche con una delega speciale, per fronteggiare le criticità dell’attuale emergenza sanitaria. «Due nomi autorevoli che possono aiutare la sanità calabrese a ripartire», affermano fonti di Paoalzzo Chigi riportate dal Corriere della Calabria. È la conclusione di una giornata che si è aperta con l’annuncio del probabile addio di Zuccatelli ed è proseguita con le voci sulle nomine che, via via, diventavano certezze. Gaudio, consulente del ministero dell’Università con un ricco curriculum scientifico, è una scelta caldeggiata in modo particolare dal Partito democratico ma ha incontrato il favore del premier Giuseppe Conte.

