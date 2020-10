San Giovanni in Fiore, si è spento il neo consigliere eletto Spina

Aveva 50 anni, carabiniere in congedo, era stato appena eletto in una delle liste del neo sindaco Succurro

Il neo consigliere comunale di San Giovanni in Fiore Alessandro Spina, 50 anni e carabiniere in congedo, è stato stroncato da un infarto. Una tragica beffa del destino, considerato che Spina era stato appena eletto all’interno dell’assemblea civica tra le fila di una lista a sostegno del neo sindaco del centrodestra Rosaria Succurro. La comunità di San Giovanni in Fiore, attonita, una volta appresa la notizia, si è stretta attorno alla famiglia.

