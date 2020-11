San Giovanni in Fiore: incendio boschivo, notificato avviso nei confronti di un uomo del luogo

I militari della Stazione locale unitamente ai colleghi di San Pietro in Guarano hanno ricostruito gli eventi e la dinamica di propagazione delle fiamme stabilendo il punto di innesco delle stesse

Incendio boschivo doloso, è il reato contestato ad un uomo di San Giovanni in Fiore dai Carabinieri Forestale del luogo. L’uomo è ritenuto responsabile di un incendio divampato a San Giovanni in Fiore nel mese di agosto in località “Palla Palla – Vallone del Melo”, incendio che ha visto l’impiego di uomini e mezzi per domare le fiamme.

All’uomo è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini effettuate dai Carabinieri Forestale. I militari della Stazione locale unitamente ai colleghi di San Pietro in Guarano hanno ricostruito gli eventi e la dinamica di propagazione delle fiamme stabilendo il punto di innesco delle stesse.

Inoltre fondamentale è stata l’acquisizione di video di alcune telecamere di videosorveglianza poste nella zona. Da una di queste si vede l’uomo passare dal luogo a bordo di una macchina, fermarsi e buttare un oggetto e dopo pochi secondi propagarsi le fiamme sul punto dove lo stesso era stato gettato. Attraverso l’acquisizione di queste immagini si è risaliti all’autore del reato.

