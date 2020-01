Salvini a Corigliano-Rossano venerdì prossimo in piazza Salotto

È arrivata pochi minuti fa dalla sede nazionale del Carroccio la conferma della visita di Matteo Salvini a Corigliano-Rossano. Il leader della Lega, che in giornata aveva annunciato la sua visita a Riace proprio per il prossimo venerdì 17, in serata ha aggiornato il suo calendario, aggiungendo nelle tappe anche quella nella terza città della Calabria. La notizia è stata confermata e annunciata anche dalla base leghista coriglianese.

L’ex ministro dell’interno, interverrà in un pubblico comizio che terrà nella centralissima piazza Salotto nello scalo di Corigliano. Non si conosce ancora il programma ma Matteo Salvini dovrebbe salire sul palco ausonuco attorno alle 20.15 per poi proseguire con una cena sociale con simpatizzanti e iscritti in un noto locale cittadino.

Si tratta della seconda visita in terra Sibarita sa parte del capo della Lega. La prima volta (in Calabria) fu a Rossano il 24 maggio 2016 in piazza Lefosse.

